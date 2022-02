FC Bayern gastiert in Frankfurt: Fürth empfängt Köln

Der FC Bayern will seinen Kurs auf die zehnte Meisterschaft am Stück beibehalten.

Die Münchner treten am Samstagabend (18.30 Uhr/Sky) im Topspiel der Fußball-Bundesliga bei Eintracht Frankfurt an. Eine "wichtige Aufgabe" stehe für seine Mannschaft an, sagte Trainer Julian Nagelsmann vor dem Gastspiel des Tabellenführers. Nach dem Corona-Ausfall von Thomas Müller soll Nationalspieler Jamal Musiala, ebenfalls gerade erst von Covid-19 genesen, den Routinier als Antreiber in der Offensive ersetzen.

Die SpVgg Greuther Fürth will ihren Aufwärtstrend im Heimspiel am Samstag (15.30 Uhr) gegen den 1. FC Köln fortsetzen. Die Franken sind zwar immer noch Tabellenletzter. Nach nur zwei Pleiten aus den vergangenen sieben Spielen könnten sie den Rückstand auf Relegationsplatz 16 aber verkürzen. "Träumen darf jeder. Von daher träume ich natürlich auch", sagte Fürths Coach Stefan Leitl zum Sehnsuchtsziel Klassenerhalt.

Der FC Augsburg als dritter bayerischer Bundesligist empfängt erst am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) zum Abschluss des 24. Spieltags Spitzenmannschaft Borussia Dortmund.

