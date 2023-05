Hainer über Titelduell: "Gott sei Dank" in eigener Hand

Bayern Münchens Präsident Herbert Hainer gibt sich optimistisch, dass der deutsche Fußball-Rekordmeister die elfte Meisterschaft in Folge holt.

"Wir haben es Gott sei Dank in der eigenen Hand. Wir müssen unsere eigenen Spiele gewinnen und dann sind wir auch deutscher Meister am Ende des Tages. Und das, glaube ich, wird auch so passieren", sagte Hainer am Dienstag am Rande einer Veranstaltung in der Allianz Arena.

"Ich denke, man sieht auch, dass sich die Mannschaft von Spiel zu Spiel steigert", sagte Hainer. "Das macht uns zuversichtlich." Zwei Spieltage vor dem Saisonende liegen die Bayern in der Bundesliga-Tabelle einen Zähler vor Verfolger Borussia Dortmund.

Dass das Rennen um die deutsche Meisterschaft nach Jahren der Münchner Dominanz wieder eng ist, findet Hainer gut. "Die ganze deutsche Nation hat sich eine spannende Bundesliga gewünscht. Jetzt haben wir eine - und so ist es auch richtig. Aber am Ende des Tages wollen wir natürlich den elften deutschen Meistertitel in Folge holen."

(dpa)