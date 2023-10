Hoeneß mit Sonderlob für Tuchel: Transfers im Winter möglich

Uli Hoeneß hat Trainer Thomas Tuchel für dessen bisherige Arbeit beim FC Bayern München ein Sonderlob ausgesprochen.

"Nach anfänglichen Schwierigkeiten hat vor allem der Trainer hier einen super Job gemacht, dass er mit einem kleinen Kader so weit oben steht", sagte der Ehrenpräsident am Montag im Rahmen einer Benefizveranstaltung des Fußball-Rekordmeisters. Zuvor hatte Tuchel mehrfach den aus seiner Sicht dünnen Kader der Münchner thematisiert. "Ich muss sagen, das ist die Qualität eines Trainers, mit einem kleinen Kader so weit oben zu stehen", lobte der 71-jährige Hoeneß mit einem Schmunzeln.

Trotzdem schließt Hoeneß die Verpflichtung von neuen Spielern in der Winterpause nicht aus, sollte Tuchel dies wünschen. "Wenn da gute Argumente, und die wird er wohl haben, auf uns zukommen, dann sind wir da nicht grundsätzlich total dagegen", sagte Hoeneß. "Wenn wir bis dahin auch weiter in drei Wettbewerben sind, so wie es ausschaut, dann muss man analysieren, was notwendig ist. Und unser Trainer kriegt bei uns alles, was notwendig ist."

(dpa)