Kompany: Diese Bayern-Profis haben Chancen auf Ballon d'Or

Bayern Münchens Trainer Vincent Kompany traut drei seiner Stürmer zu, einmal den Ballon d'Or als bester Fußballer der Welt zu gewinnen. «Wenn wir auf die Leistungen von Harry Kane oder Michael Olise schauen, dann kann man sich schon vorstellen, dass sie in der Zukunft mal eine Chance haben», sagte der Coach des deutschen Rekordmeisters bei Sky auf eine entsprechende Frage.

Auch DFB-Nationalspieler Jamal Musiala, der nach einem Wadenbeinbruch derzeit ausfällt, gehöre zu diesem Kreis. «Er wäre ein Kandidat, kann aber leider wegen seiner Verletzung aktuell nicht dabei sein.»

In diesem Jahr erhielt Ousmane Dembélé vom Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain zu Wochenbeginn die prestigeträchtige Auszeichnung nach einer Journalistenwahl, die von der UEFA und dem Fachblatt «France Football» organisiert wird.

Der bis dato letzte deutsche Spieler respektive Bundesliga-Profi als Ballon-d'Or-Gewinner war Matthias Sammer von Borussia Dortmund im Jahr 1996. Bei der Weltfußballer-Wahl der FIFA wurde indes Bayern-Stürmer Robert Lewandowski in den Jahren 2020 und 2021 zweimal als Bester auserkoren.

Coach Kompany mit Sonderlob für Torgarant Kane

Kompany erklärte, wie schwer es sei, als Weltbester gewählt zu werden. «Da geht es einfach um Konstanz über zwölf Monate im Verein, dann kommt noch die Nationalmannschaft dazu», sagte der Belgier. Es müssten also viele Erfolge zusammenkommen - und das ist freilich auch das Ziel der Münchner. «Schon möglich, dass da von uns bald einer ganz vorn dabei ist», meinte der Trainer.

Ein Sonderlob gab es für Kane, der herausragend in seine zweite Bayern-Saison gestartet ist und in sieben Pflichtspielen schon 13 Tore erzielt hat. «Und dass Harry trotz all dieser Tore auch noch so in der Defensive mithilft und in jedem Training die anderen mitreißt, das macht meinen Job natürlich leichter», betonte Kompany. «Für ihn ist es aber auch keine Option, das nicht zu tun.»