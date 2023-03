Saisonaus und OP für Fußball-Nationalspielerin Dallmann

Nationalspielerin Linda Dallmann vom Fußball-Bundesligisten FC Bayern München fällt mindestens bis Saisonende aus.

Die 28-Jährige zog sich in dieser Woche beim 2:0 im DFB-Pokal-Viertelfinale gegen die TSG 1899 Hoffenheim einen Syndesmosebandriss zu, wie die Bayern am Donnerstag mitteilten. Die Mittelfeldspielerin muss operiert werden. Die OP sei für diesen Freitag geplant. Ab Ende Juli beginnt für die DFB-Frauen die Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland.

(dpa)