Upamecano beginnt nach Muskelfaserriss mit Lauftraining

Dayot Upamecano hat Hoffnungen auf ein baldiges Comeback beim FC Bayern München geweckt.

Der 24 Jahre alte Franzose nahm am Dienstag am Vereinsgelände an der Säbener Straße das Lauftraining wieder auf. Trainer Thomas Tuchel hatte vor dem 2:0-Heimsieg gegen Hertha BSC, mit dem die Münchner wieder die Tabellenspitze übernahmen, die Ausfalldauer auf "circa zwei Wochen" beziffert.

Innenverteidiger Upemacano hatte sich in der vergangenen Woche einen Muskelfaserriss zugezogen. Bremen auswärts, Schalke und Leipzig daheim sowie Köln wieder auswärts lauten die abschließenden Aufgaben für die Münchner. Wann Upamecano wieder eine Alternative ist, ist offen. Zunächst muss der WM-Finalist wieder in das Mannschaftstraining integriert werden.

Am trainingsfreien Dienstag arbeitete auch sein Landsmann Lucas Hernández auf dem Nebenplatz weiter individuell an seinem Comeback. Der 27-Jährige fällt seit November mit einem Kreuzbandriss aus. Seit Mitte April trainiert Hernández auch wieder mit dem Ball.

(dpa)