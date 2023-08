Feier

vor 4 Min.

Schnapsbrennen, Knüpfen und Drechseln beim Handwerkerfest

Der Beginn der Industrialisierung läutete für so manches Handwerk das Ende ein: Im oberfränkischen Hallerstein, einem Ortsteil von Schwarzenbach an der Saale, ist am Sonntag an teils längst verschwundene Fähigkeiten erinnert worden.

Beim Handwerkerfest präsentierten etwa 60 Menschen die Arbeiten von Muldenhauern, Armbrustbauern, Lehmbauern, Korbmachern und vieles mehr. Das Sonderthema hieß heuer "Brennen und Brauen". Das Hallersteiner Handwerkerfest gibt es nach Angaben des örtlichen Heimat- und Kulturvereins 1986. Es findet alle zwei Jahre statt. Ziel sei es, die alten Werkzeuge und das Wissen um deren Benutzung zu erhalten. In diesem Jahr wollte sich auch Ministerpräsident Markus Söder (CSU) unter die Besucher mischen. Infos zum Handwerkerfest (dpa)

Themen folgen