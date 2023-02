Narrisch auf Fasching - mehr Feiernde als vor Pandemie

Der Straßenfasching hat heuer in München mehr Menschen angelockt als vor der Pandemie.

Beim ersten Faschingstreiben ohne Corona-Auflagen seit 2020 feierten nach Angaben der branchenübergreifenden Unternehmervereinigung "CityPartnerMünchen" am Rosenmontag und am Faschingsdienstag zwischen Marienplatz und Stachus rund 215.000 Menschen. 2019 und 2020 waren es jeweils rund 185.000 Besucher gewesen, wie die Vereinigung am Aschermittwoch mitteilte. Gezählt wurde mit fest installierten Laserzählanlagen an der Münchner Fußgängerzone.

"Wir freuen uns, dass die Menschen - auch zum gemeinsam Feiern - wieder so gerne in die Innenstadt kommen", sagte Geschäftsführer Wolfgang Fischer. "Und nach den schwierigen Jahren zeigte sich in diesem Jahr auch Petrus als wahrer Faschingsfreund." Gerade an den Faschingstagen gab es Sonne satt und Temperaturen um 15 Grad. Schon zum Ende vergangenes Jahres beim Christkindlmarkt habe sich gezeigt: "Die Leute gehen wieder gerne raus, treffen sich mit Freunden und feiern."

(dpa)