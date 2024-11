Nach Vollbrand in einer Lagerhalle sechsstelliger Schaden

Eine Lagerhalle in Oberbayern ist in Flammen aufgegangen. Wie die Polizei mitteilte, war das Feuer in der Nacht in Feldkirchen-Westerham (Landkreis Rosenheim) ausgebrochen. Nach bisherigen Erkenntnissen gibt es keine Verletzten. Der Brand habe zunächst nicht auf umliegende Gebäude übergegriffen.

Die Brandursache war zunächst unklar, eine mögliche Brandstiftung könne man nicht ausschließen. Ein Kriseninterventionsteam habe Anwohner betreut, die wegen des Rauchs in Sicherheit gebracht wurden.

Der Schaden dürfte laut Polizei in einem hohen sechsstelligen Bereich liegen.