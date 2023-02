Femizid

vor 16 Min.

Trotz Flucht ins Frauenhaus: Mann spürt Frau auf – und tötet sie

Plus Eine Frau wird von ihrem Mann brutal misshandelt, sie rettet sich ins Frauenhaus und lebt unerkannt. Bis sie wieder vor dem Gewalttäter fliehen muss, diesmal an die Nordsee. Auch dort findet er sie.

Von Eva Marie Stegmann Artikel anhören Shape

Was soll eine Frau tun, deren Mann ihr droht, sie zu töten, wenn sie ihn verlässt? Frauenhäuser sind die Orte, die Schutz bieten. Die Adressen sind geheim. Doch was, wenn der Mann die Frau trotzdem findet? Durch ihr Handy, ihre Smartwatch – oder die Playstation ihres Kindes? Ganz genau weiß Claudia Zwiebel vom Frauenhaus Singen in Baden-Württemberg bis heute nicht, wie der Mann einer Bewohnerin es im Oktober 2022 schaffte, seine von ihm getrennt lebende Frau aufzuspüren. Vielleicht über eine App oder eine Uhr? Oder über die Kreditkarte? Die Ermittlungen in dem Fall, der am anderen Ende von Deutschland ein so tragisches Ende nehmen sollte, dauern an. Claudia Zwiebel weiß nur dies: Dass der Tod der Bewohnerin eine Zäsur in ihrer Arbeit darstellt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen