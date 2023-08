Ferienende: Wann und wo droht besonders viel Stau?

In mehreren Bundesländern gehen die Sommerferien und damit die Urlaubsreisen zu Ende. Wo die Stau-Schwerpunkte in Bayern liegen und welche Wochenenden man meiden sollte.

Zwar dauern in Bayern und Baden-Württemberg die Sommerferien noch eine Woche an, in vielen anderen Bundesländern enden sie dieses Wochenende aber bereits. In Hessen, Rheinland-Pfalz, dem Saarland, in einigen Regionen Österreichs und auch im Norden der Niederlande gehen die großen Ferien zu Ende. Der ADAC warnt vor besonders staureichen Wochenenden – vor allem in Süddeutschland sei viel Verkehr auf den Straßen zu erwarten.

Welche Tage sollte man also für die Heimreise aus dem Urlaub eher meiden und wo liegen die Stau-Schwerpunkte? Hier gibt es einen Überblick.

Ferienende: Diese Autobahnen in Bayern sind besonders staureich

Auf diesen Autobahnen in Bayern ist laut ADAC besonders mit Stau zu rechnen:

A3: Passau – Nürnberg – Würzburg – Frankfurt

– – – A7 : Füssen/ Reutte – Ulm – Würzburg

Füssen/ – – A8 : Salzburg – München – Stuttgart

: – – A9: München – Nürnberg – Halle/ Leipzig

– – Halle/ A93: Inntaldreieck – Kufstein

Inntaldreieck – A99 : Umfahrung München

Neben den großen Autobahnen in Deutschland erwartet der ADAC auch Stau auf den klassischen Urlaubsstrecken, wie verschiedenen Tunneln und Pässen. Dazu zählen die Strecken am Brenner, Karawanken, Tauern, Arlberg, Rheintal, Gotthard und dem Fernpass. Auch auf den Fernstraßen von und in Richtung beliebter Küstenregionen wird viel Verkehr erwartet, etwa in Italien, Kroatien und Frankreich.

An welchen Wochenenden viel Stau zu erwarten ist

Von drei noch ausstehenden Ferien-Wochenenden in Deutschland könnten laut ADAC zwei besonders staureich werden. Das sind:

25., 26. und 27. August

8., 9. und 10. September

Wenn möglich, rät der ADAC deshalb, auf andere Wochentage auszuweichen. Am letzten Wochenende nimmt neben Urlaubsrückkehrern auch der Berufsverkehr auf der Straße wieder zu. Hinzu kommen Späturlauber und Herbstausflügler. Daneben läuft auch das saisonale Lastwagen-Verbot an Samstagen Ende August aus, womit wieder mehr LKW auf der Straßen unterwegs sein dürften. Auch Baustellen seien laut ADAC wieder mehr zu erwarten.