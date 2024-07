Ferienbeginn in Bayern - viel Verkehr auch am Sonntag

Dichter Verkehr und Staus: Auch am Sonntag brauchen Reisende und Urlauber viel Geduld auf den bayerischen Straßen. Mit dem Ferienbeginn im Freistaat haben nun für kurze Zeit alle Bundesländer Ferien - was zu Staus auf den notorischen Strecken im Bundesland führt.

Bereits am Freitag und Samstag staute es sich vielerorts. Für den Sonntag erwartete der ADAC ähnlich viel Verkehr. Am Morgen staute es sich bereits auf der A8 zwischen den Anschlussstellen Aibling und Rohrdorf auf einer Länge von acht Kilometern. Auch auf anderen Abschnitten der A8 stockte der Verkehr. Einige andere Staus stellten Reisende auch anderswo auf die Geduldsprobe: unter anderem auf der A99 bei München und auf der A7 an der österreichischen Grenze bei Füssen.

Wegen eines Unwetters stürzten in der Nacht in Niederbayern und der Oberpfalz Bäume und Äste auf die Straßen, wie die Polizeipräsidien mitteilten. Am Morgen waren die Blockaden jedoch weitestgehend behoben. Ausflügler könnten tagsüber auch erneut unterwegs sein. Der Deutsche Wetterdienst sagte nach einem zunächst regnerischen Start wieder vermehrt sonniges Wetter vorher. Die Höchsttemperaturen liegen bei bis zu 28 Grad.