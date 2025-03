„Der reine Horror“: Der Fernpass nach Tirol lässt Reisende verzweifeln

Es ist ein winterlicher Samstag und schon um 7 Uhr sagt der Radio-Sprecher: „Vor dem Grenztunnel bei Füssen staut sich der Verkehr auf sieben Kilometer.“ Die Menschen wollen in die österreichischen und norditalienischen Skigebiete. Zudem haben die Niederländer Urlaub, wie der ADAC am Vorabend mitgeteilt hat. Auf einer der beliebtesten Urlauberrouten gen Süden bricht also der Verkehr zusammen – wieder einmal. „Der reine Horror“, sagt später ein Paar aus Hessen. Der Horror hat einen Namen: Fernpass.

