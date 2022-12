Bei neuer Sat.1-Zirkus-Show zaubern "Stars in der Manege"

Schauspieler, Ex-Profisportler und Musiker als Zirkusakrobaten: Bei einer neuen Sat.1-Show geben sich Promis im Münchner Circus Krone die Klinke in die Hand.

Moderiert wird die Sendung "Stars in der Manege" von den "Zirkusdirektoren" Jörg Pilawa und Jana Ina Zarrella, wie der Sender mitteilte.

Verzaubert werden soll das Publikum in der Münchner Zirkus-Show etwa von Tänzerin Ekaterina Leonova. Schauspieler Dieter Hallervorden und seine Frau Christiane drehen sich zudem im Teufelsrad. Zu weiteren Stars der Show zählen Comedian Hazel Brugger, Moderatorin Nazan Eckes und Ex-Turner Fabian Hambüchen. Die beiden Aufzeichnungen der Show aus der Landeshauptstadt werden am 30. Dezember und 6. Januar jeweils um 20.15 Uhr in Sat.1 und Joyn zu sehen sein.

(dpa)