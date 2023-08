Französische Komödie "Plötzlich aufs Land" kommt ins TV

Die französische Sommerkomödie "Plötzlich aufs Land - Eine Tierärztin im Burgund" kommt ins deutsche Fernsehen.

Am 24. August werde die Dramakomödie über die Entscheidung einer jungen Frau zwischen Forschung in der Großstadt und tierärztlicher Versorgung auf dem Land als deutsche Erstausstrahlung im Bayerischen Rundfunk (BR) sowie in der ARD-Mediathek zu sehen sein, teilte der BR am Sonntag mit.

In der Hauptrolle ist Noémie Schmidt zu sehen. Für Julie Manoukian war der Film von 2019 das Regiedebut, 2020 lief er auch in deutschen Kinos.

(dpa)