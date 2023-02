Fernsehen

Neues Söder-Double Thomas Unger: Einmal den Größten spielen

Der neue Söder-Darsteller auf dem Münchner Nockherberg, Thomas Unger, freut sich auf die neue Herausforderung: "Das ist das höchste Amt in Bayern", sagte der Schauspieler ("Tatort", "Garmisch-Cops") am Montag in München über die Ministerpräsidenten-Rolle.

"Das reizt, einmal den Größten zu spielen, das ist immer schön." Und Söder sei auch - so wie er ihn medial wahrnehme - eine sehr vielschichtige Person. Er werde Söder Dialekt sprechend darstellen, kündigte Unger an. Nach der Corona-Zwangspause findet das Politiker-Derblecken in diesem Jahr am 3. März erstmals wieder in der traditionellen Form statt - live auf dem Münchner Nockherberg. Ein Teil des Abends ist das Singspiel, bei dem Spitzenpolitiker von Doubles dargestellt werden. (dpa)

