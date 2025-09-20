Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Bayern
Icon Pfeil nach unten

Feste: 190. Münchner Oktoberfest ist eröffnet

Feste

190. Münchner Oktoberfest ist eröffnet

Das 190. Münchner Oktoberfest hat begonnen. Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) zapfte mit zwei Schlägen mit dem Hammer das erste Fass an und startete mit dem «O'zapft is» das weltberühmte Volksfest.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Bei strahlendem Sonnenschein begann das Oktoberfest.
    Bei strahlendem Sonnenschein begann das Oktoberfest. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

    Das 190. Münchner Oktoberfest hat begonnen. Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) zapfte mit zwei Schlägen mit dem Hammer das erste Fass an und startete mit dem «O'zapft is» das weltberühmte Volksfest.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden