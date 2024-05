Ikarus Memmingen: Darf auf dem Festival Cannabis geraucht werden?

Fast 500 Drogenverstöße hat die Polizei 2023 beim Ikarus festgestellt. Ein Großteil davon hatte mit Cannabis zu tun. Doch das ist heuer legal. Oder doch nicht?

Beim Ikarus-Festival am Flughafen Memmingen ist auch 2024 wieder einiges neu. Mehr Besucher sollen kommen, die große Hauptbühne ist an einem anderen Standort, die "Forest Stage" wurde umgestaltet und ein neues Verkehrskonzept gibt es auch.

Und da ist das Thema Cannabis. Mit der Gesetzesänderung durch die Ampel-Regierung ist der Cannabis-Konsum in Deutschland zumindest in Teilen legalisiert. Auch wenn Bayern besonders streng gegen Kiffer vorgehen will, ist die Handhabe der Polizei beschränkt: "Auf dem Ikarus-Festival gelten die grundsätzlichen Regeln für den Konsum von Cannabis", bestätigen auch die Beamten.

Und das bedeutet nichts anders als: Im vorgegeben gesetzlichen Rahmen ist Kiffen heuer auf dem Ikarus erlaubt.

Wir haben bei der Polizei nachgefragt, welche Cannabis-Regeln auf dem Ikarus-Festival 2024 genau gelten

Ein Festival-Gast darf 25 Gramm Cannabis bei sich haben. Achtung, auf dem Campingplatz bedeutet dies aber auch: Selbst wenn das Festival mehrere Tage dauert, dürfen nicht mehr als 25 Gramm mitgeführt werden.





bei sich haben. Achtung, auf dem Campingplatz bedeutet dies aber auch: Selbst wenn das Festival mehrere Tage dauert, dürfen nicht mehr als 25 Gramm mitgeführt werden. Der Konsum, ist auf die Außenbereiche begrenzt - heißt: Im "Minos"-Zelt ist der Joint untersagt.





Die Weitergabe oder Abgabe von Cannabis an andere ist verboten.





an andere ist verboten. Ikarus-Besucherinnen und -Besuchern aus dem Ausland ist die Einfuhr von Cannabis nach Deutschland untersagt. Hier gilt die 25-Gramm-Grenze nicht.





nach untersagt. Hier gilt die 25-Gramm-Grenze nicht. Der öffentliche Konsum in unmittelbarer Gegenwart von Minderjährigen ist verboten. Dies sollte auf dem Ikarus-Festival kein Thema sein - der Einlass ist strikt ab 18 Jahren.

Eine Handhabe gegen Cannabis-Konsum hat die Polizei aber bei Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmern. Hier wollen die Beamten rund um das Ikarus-Festival 2024 rigoros vorgehen. "Wir werden nochmals verstärkt kontrollieren", kündigten die Einsatzkräfte gegenüber der Allgäuer Zeitung bereits an.

Cannabis am Steuer: Massive Kontrolle am Ikarus-Abreisetag

Bei den An- und Abfahrtskontrollen 2023 wurden 63 Fahrerinnen und Fahrer unter Drogeneinfluss erwischt. "Insbesondere vor dem Hintergrund der Freigabe von Cannabis ist es wichtig, dass die Konsumenten den Konsum und das Fahren unter Drogeneinfluss trennen", sagt Einsatzleiter Jochen Glaser von der PI Memmingen.

Die zulässigen Grenzwerte für Verkehrsteilnehmer sind niedrig. Die für die berauschende Wirkung verantwortliche Substanz ist laut ADAC je nach Konsum noch mehrere Tage im Blut nachweisbar. Heißt: Wer auf dem Festival gekifft hat, darf sich am Abreisetag am Montag in aller Regel noch nicht ans Steuer setzen. Die Polizei wird dies verstärkt kontrollieren. Man wolle auf jeden Fall erreichen, dass "nicht betrunken oder unter Drogen gefahren wird", sagt Polizist Glaser.