Wie beim Modular: Würzburger Hafensommer ohne Fleisch und Fisch

Plus Beim Würzburger Hafensommer soll es in diesem Jahr fleisch- und fischlos zugehen. Das stößt bei manchen auf Widerstand. Auch ein Augsburger Festival geht diesen Weg.

In Würzburg geht es im wahrsten Sinne um die Wurst: Die Veranstalter des Hafensommers haben beschlossen, dass es der Umwelt zuliebe in diesem Jahr wieder kein Fleisch geben soll. Die Entscheidung der Veranstalter für das beliebte Musikfestival an der Hafentreppe am Main sorgte bereits im Kulturausschuss des Stadtrats für Diskussionen. Eigentlich wollten Kulturamtsleiter Klaus Heuberger und sein Stellvertreter Ingolf Stöcker das musikalische Programm des Hafensommers vorstellen. In der Diskussion ging es dann aber nicht um das bereits ausverkaufte Konzert der Sportfreunde Stiller oder die zehnprozentige Erhöhung der Ticketpreise, sondern um das ohne Fleisch und Fisch geplante kulinarische Angebot.

Deshalb protestierten CSU und FDP gegen Umerziehung und Ideologie. Jetzt liegt ein interfraktioneller Antrag von CSU, Freien Wählern und FDP/Bürgerforum vor. Das Ziel: Die "Sortimentsbeschränkung" soll verhindert werden. Oberbürgermeister Christian Schuchardt (CDU), Bürgermeisterin Judith Jörg (CSU) und Alt-Oberbürgermeister Jürgen Weber (ÖDP/WL) haben den Antrag ebenfalls unterzeichnet. Auch der OB stellt sich damit gegen die Entscheidung des städtischen Kulturreferats, zum zweiten Mal in Folge keine Fleischgerichte beim Hafensommer anzubieten. Denn bereits im vergangenen Jahr hatten nur vegetarische Gerichte und Fisch auf der Speisekarte gestanden.

