34-Jähriger nach Angriff auf Frau festgenommen

Ein betrunkener 34-Jähriger soll eine Frau in Nürnberg mit Tritten und Schlägen verletzt haben. Der Mann habe die 38-Jährige aus bislang unklaren Gründen in der Nacht angegriffen, teilte die Polizei mit. Sie erlitt dadurch unter anderem Knochenbrüche und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Ein Passant alarmierte die Polizei, die den Verdächtigen kurz darauf auf seinem Fahrrad anhielten und festnahmen. Ein Atemalkoholtest ergab bei ihm einen Wert von 1,5 Promille, wie es hieß.

Mehrere Stunden zuvor wurde ein 21-Jähriger attackiert und verletzt - ob der Verdächtige dafür verantwortlich ist, müsse noch geklärt werden. Im Laufe des Tages sollte ein Ermittlungsrichter entscheiden, ob der 34-Jährige in Haft kommt.