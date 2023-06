Autofahrer verletzt Radfahrerin schwer und flüchtet: U-Haft

Der mutmaßliche Verursacher eines Unfalls mit einer Schwerverletzten sitzt nach anschließender Flucht nun in Untersuchungshaft.

Ein Zeuge hatte das aus den Medien bekannte Unfallfahrzeug am Montag auf einem Parkplatz in Massing (Landkreis Rottal-Inn) entdeckt, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Der Wagen sei daraufhin überprüft worden, und der 46 Jahre alte Fahrer soll die Tat gestanden haben. Die Beamten nahmen ihn vorläufig fest.

Am vergangenen Samstag war eine 72-Jährige nahe Erharting (Landkreis Mühldorf am Inn) auf ihrem E-Bike von einem roten Kleintransporter angefahren worden. Sie sei dabei schwer verletzt und im Krankenhaus notoperiert worden. Der Transporterfahrer soll weitergefahren sein, ohne der Frau zu helfen. Der 46-jährige Tatverdächtige besitzt nach Polizeiangaben keine Fahrerlaubnis und wurde nach Anordnung des Ermittlungsrichters in Untersuchungshaft gebracht.

(dpa)