Mutmaßliche Liebesbetrügerin kassiert 150.000 Euro

Eine Liebesbetrügerin wurde bei einer Bargeldübergabe in Abensberg (Landkreis Kelheim) von der Polizei festgenommen. Sie habe von einem 61-Jährigen seit Juli 2025 über 150.000 Euro gezahlt bekommen, teilte die Polizei mit. Die Frau soll ihm eine romantische Beziehung vorgespielt haben. Tatsächlich habe die Liebesbetrügerin es aber von Beginn an auf sein Geld abgesehen.

Die beiden lernten sich online kennen und trafen sich später auch persönlich. Die Frau bat den Mann unter anderem für eine Operation und zur Begleichung von Schulden um Geld. Nachdem der Mann Anzeige erstattet hatte, konnte die Polizei die Frau bei einer Übergabe vor Ort festnehmen. Gegen die 50-Jährige erging ein Haftbefehl wegen dringenden Tatverdachts des Betrugs.