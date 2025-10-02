Handwerker attackiert Kollegen mit Hammer – zwei Verletzte

Mit dem Hammer soll ein Handwerker in München zwei seiner Kollegen schwer am Kopf verletzt haben. Der 50-Jährige soll in der Pause unvermittelt zu den beiden gekommen sein, teilte die Polizei mit. Dann soll er ihnen mit dem Hammer auf ihre Köpfe geschlagen haben. Die beiden 32 und 52 Jahre alten Verletzten flüchteten. Andere Kollegen hielten den Verdächtigen währenddessen fest.

Der 32-Jährige habe schwerere Verletzungen erlitten als sein älterer Kollege, sagte ein Polizeisprecher. Lebensgefahr bestand bei keinem der beiden. Der Tatverdächtige wurde widerstandslos festgenommen, wie es hieß. Ein Ermittlungsrichter sollte noch am Donnerstag entscheiden, ob er in Untersuchungshaft muss. Gegen ihn wird wegen versuchter Tötung ermittelt.