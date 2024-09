Geldautomaten gesprengt: Trio vor Gericht

Sie sollen zwei Geldautomaten in Hasselroth (Hessen) und einen weiteren in Bad Oeynhausen (Nordthein-Westfalen) in die Luft gesprengt haben und zu einer internationalen Bande gehören: Seit Freitag stehen drei Männer im Alter von 19 bis 25 Jahren vor dem Landgericht Hanau. Die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt wirft dem Trio die Herbeiführung von Sprengstoffexplosionen sowie gewerbsmäßigen Diebstahl vor. Festgenommen wurden die Angeklagten nach einer Großfahndung im bayerischen Landkreis Aschaffenburg.

Laut Anklage stehen die drei Männer im Verdacht, Mitglieder einer im Bereich der organisierten Kriminalität tätigen niederländischen Bande zu sein, die im Bundesgebiet für weitere Sprengungen verantwortlich sein soll. Am 25. Oktober 2023 soll das Trio versucht haben, einen Geldausgabeautomaten in einem Einkaufszentrum in Bad Oeynhausen zu öffnen. Die mutmaßlichen Täter flüchteten jedoch ohne Beute, weil die Geldkassette der Explosion standhielt.

Zeugen alarmieren Polizei

Einen Monat später sollen die Angeklagten nachts den Geldautomaten der Sparkasse in Hasselroth (Main-Kinzig-Kreis) in die Luft gejagt und dabei rund 62.000 Euro erbeutet haben. Mit einem zuvor gestohlenen Wagen flüchteten sie laut Anklage zunächst über die hessisch-bayerische Grenze.

Tatzeugen, die durch insgesamt drei Explosionen mitten in der Nacht geweckt worden waren, sorgten dafür, dass das Trio nicht weit kam. Sie gaben der Polizei wichtige Hinweise. Die drei Angeklagten wurden bei der eingeleiteten Fahndung bei Schöllkrippen im bayerischen Landkreis Aschaffenburg festgenommen. Sie hatten sich dort in einem Hühnerstall versteckt.

Prozess vor der Jugendkammer

Da zwei der Angeklagten zum Tatzeitpunkt noch Heranwachsende waren, wird der Prozess vor der Jugendkammer geführt. Sie setzte zunächst vier Verhandlungstage bis Oktober an.