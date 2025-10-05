Streit in Pension – Mann wird lebensgefährlich verletzt

Mit einer Stange sollen zwei Männer einen 42-Jährigen im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen lebensgefährlich verletzt haben. Der Mann habe zuvor mit den beiden Verdächtigen in einer Arbeiterpension in Meinheim gestritten, teilte die Polizei mit. Worum es dabei ging, war bislang unklar.

Durch die Attacke habe der 42-Jährige lebensgefährliche Kopfverletzungen erlitten, hieß es weiter. Er wurde von den Einsatzkräften reanimiert und anschließend in ein Krankenhaus geflogen. Sein Gesundheitszustand sei weiterhin kritisch.

Die beiden Verdächtigen - ein 26 und ein 35 Jahre alter Mann - wurden festgenommen. Wegen des Verdachts einer versuchten Tötung kamen sie in Untersuchungshaft. Die Kripo sicherte vor Ort Spuren. Weitere Details nannte die Polizei vorerst nicht. Es wird ermittelt.