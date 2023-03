Fahrräder im Wert von rund 100.000 Euro gestohlen

Nach einem Diebstahl von Fahrrädern im Wert von mehr als 100.000 Euro in Oberbayern hat die Polizei vier Verdächtige festgenommen.

Es handle sich bei den mutmaßlichen Dieben um Männer im Alter zwischen 28 und 30 Jahren, teilte die Polizei am Freitag mit. Am Tatort, einem Fahrradgeschäft in Pfaffenhofen an der Ilm, habe man Spuren gesichert, die zur Ermittlung der Verdächtigen führten. An den Wohnorten der Männer in Rheinland-Pfalz und Hessen wurden zudem Computer sichergestellt.

Einer der mutmaßlichen Diebe saß am Freitag in Untersuchungshaft, da er bei der Durchsuchung versucht hatte, Beweise zu vernichten. Zwei Verdächtige waren nach vorläufiger Festnahme wieder auf freiem Fuß. Der vierte Mann saß in Südfrankreich in Untersuchungshaft. Er wurde dort bei einem ähnlichen Einbruch in ein Fahrradgeschäft festgenommen.

(dpa)