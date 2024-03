Osterfestspiele mit Salzburg-Comeback für Netrebko

Opernstar Anna Netrebko tritt nach mehrjähriger Abwesenheit wieder bei einem Festival in der Mozartstadt Salzburg auf.

Bei den Osterfestspielen singt die russisch-österreichische Sopranistin an der Seite von Jonas Kaufmann die Titelpartie in Amilcare Ponchiellis selten gespielter Oper "La Gioconda", die am Samstag Premiere hat. Netrebko (52), deren internationale Karriere eng mit Salzburg verbunden ist, war seit Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine nicht mehr bei Festspielen in der Stadt an der Grenze zu Bayern zu sehen gewesen. Kritiker hatten ihr mangelnde Distanz zu Kreml-Chef Wladimir Putin vorgeworfen. Die Sängerin hat hingegen Verbindungen zum russischen Präsidenten bestritten.



Die diesjährigen Osterfestspiele beginnen am Freitag mit einer Tanzaufführung zu Bachs "Johannes-Passion", die von der deutschen Choreografin Sasha Waltz in Szene gesetzt wird. Als Gastorchester des Festivals, das bis 1. April läuft, spielt dieses Mal die Accademia Nazionale di Santa Cecilia mit ihrem Dirigenten Antonio Pappano bei den Osterfestspielen. Der musikalische Fokus liegt in dieser Saison auf Italien. Neben "La Gioconda" steht unter anderem Verdis Requiem auf dem Programm. Weiters steuert der britische Multimediakünstler und Elektronik-DJ Max Cooper unter dem Titel "Seme" (Samen) eine audiovisuelle Mediation über Italien als Zentrum der Kunst und Wissenschaft bei.

(dpa)