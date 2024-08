Hitze, Gewitter und Starkregen vor allem im Süden Bayerns

Vor allem auf den Süden Bayerns kommen in diesem unruhigen Sommer einmal mehr Gewitter und Starkregen zu: Der Deutsche Wetterdienst erwartet für den Freistaat bei hohen Temperaturen im Laufe des Tags gebietsweise zunächst einzelne, ab dem Nachmittag häufigere Gewitter mit Starkregen, Hagel und Sturmböen. Von Südwesten strömt demnach sehr warme und feuchtlabile Subtropikluft nach Bayern. Kleinräumig soll heftiger Regen mit an die 40 Liter Niederschlag pro Quadratmeter und Sturmböen mit bis zu 100 Stundenkilometern Windgeschwindigkeit möglich sein, mit dem größten Risiko in Schwaben und Oberbayern.

