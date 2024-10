90-Jähriger erliegt nach Wohnhausbrand seinen Verletzungen

Ein 90 Jahre alter Mann ist im Krankenhaus an seinen schweren Verletzungen infolge eines Wohnhausbrands gestorben. Der Bewohner sei nach dem Feuer am Dienstag in Bernried (Landkreis Deggendorf) mit lebensbedrohlichen Verletzungen in eine Spezialklinik geflogen worden, teilte die Polizei mit. Die Ermittlungen zur Brandursache liefen. Nach Angaben der Polizei wird auch ein technischer Defekt als mögliche Ursache geprüft. Den Schaden schätzten die Ermittler auf mehrere hunderttausend Euro.

