Feuer auf Industriegebiet: Halbe Million Euro Schaden nach Brand von Firmenbus

Frühmorgens entdeckt eine Busfahrerin Rauch – Minuten später steht der Bus in Flammen. Der entstandene Schaden ist enorm. Was sagt die Polizei zur Ursache?
Von dpa
    Nachts brennt es auf dem Industriegebiet. (Symbolbild)
    Nachts brennt es auf dem Industriegebiet. (Symbolbild) Foto: Rolf Vennenbernd/dpa

    Beim Brand eines Firmenbusses auf einem Industriegebiet in Rottenburg an der Laaber (Landkreis Landshut) ist ein geschätzter Schaden von rund 500.000 Euro entstanden. Die Busfahrerin bemerkte am frühen Morgen Rauch aus dem Bus steigen, wie eine Polizeisprecherin sagte. Kurz darauf stand das Fahrzeug in Flammen. Im Bus befanden sich zum Brandzeitpunkt keine Menschen, verletzt wurde niemand. Ersten Erkenntnissen zufolge löste wohl ein technischer Defekt das Feuer aus.

