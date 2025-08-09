Icon Menü
Feuer: Autos geraten beim Laden in Brand: Rund 300.000 Euro Schaden

Feuer

Autos geraten beim Laden in Brand: Rund 300.000 Euro Schaden

Plötzlich gehen im Landkreis Passau zwei Hybridautos in einer Garage in Flammen auf. Was ist die Ursache?
Von dpa
    Auch die Garage wurde laut Sprecher beschädigt. (Symbolbild)
    Auch die Garage wurde laut Sprecher beschädigt. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa

    Rund 300.000 Euro Schaden sind nach ersten Schätzungen der Polizei bei einem Brand zweier Hybridautos in einer Garage in Tettenweis (Landkreis Passau) entstanden. Das Feuer sei vermutlich wegen eines technischen Defektes beim Laden der Autos an einer Steckdose ausgebrochen, sagte ein Polizeisprecher.

    Die gelöschten Fahrzeuge müssten nun mit einem Abschlepper aus der Garage geholt werden. Diese sei auch beschädigt. Verletzt wurde bei dem Brand am frühen Morgen dem Sprecher zufolge niemand.

