Feuer bei Zwieback-Hersteller Brandt verursacht Millionenschaden

In einer Lagerhalle der Brandt-Schokoladenfabrik in Landshut ist am Sonntagabend ein Feuer ausgebrochen. In dem 730 Quadratmeter großen Lager im zweiten Obergeschoss des dreistöckigen Gebäudes entstand ein Vollbrand der dort gelagerten Kartonagen und Kunststoffe. Gegen 20 Uhr löste die Brandmeldeanlage des Werks aus.

Feuer bei Brandt in Landshut ist unter Kontrolle

Zu dieser Zeit befanden sich laut Polizei acht Arbeiter in den Produktionsstätten des Werks. Alle seien nach draußen gebracht worden. Nach aktuellen Erkenntnissen wurde niemand verletzt. Aufgrund der Rauchentwicklung wurden die Anwohner im Umkreis von etwa zwei Kilometern gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Das gilt auch noch am Montagmorgen.

Inzwischen ist der Brand unter Kontrolle. Laut einem Sprecher des Polizeipräsidiums Niederbayern in Straubing dauern die Nachlöscharbeiten allerdings auch am Montagmorgen noch an. Rund 160 Einsatzkräfte sind seit Sonntagabend im Einsatz. Die Rauchwolke zieht in Richtung Nordosten, wie die Stadt Landshut berichtet. Neben dem Stadtgebiet sind auch angrenzende Gemeinden betroffen. Der Sachschaden liegt im unteren Millionenbereich. Die Ursache für den Brandausbruch war zunächst unklar.

Das Unternehmen Brandt ist vor allem für seinen Zwieback bekannt. An dem Standort in Landshut werden Schokoladenprodukte hergestellt. (mit dpa)