Brand auf Geflügelfarm - 350.000 Euro Schaden

Mehrere Menschen wählen am späten Abend den Notruf: Dichter Rauch steigt aus einer Geflügelfarm empor.

Holzheim am Forst (dpa/lby) - Bei dem Brand auf einer Geflügelfarm in Holzheim am Forst (Landkreis Regensburg) ist ersten Schätzungen zufolge ein Schaden von rund 350.000 Euro entstanden. Nach Angaben eines Polizeisprechers brach aus zunächst unbekannter Ursache am Montagabend ein Feuer in einer Lagerhalle auf dem landwirtschaftlichen Anwesen aus. Neben der Halle befinde sich demnach ein Stall mit Hühnern. Für die Tiere bestand laut Sprecher keine Gefahr. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot im Einsatz. Die Polizei übernahm die Ermittlungen zur Brandursache.

(dpa)