Brand im Dachgeschoss - drei Verletzte, hoher Sachschaden

Durch einen Brand in einer Dachgeschosswohnung in Nürnberg haben drei Personen leichte Verletzungen erlitten. Diese konnten am Abend vor Ort durch den Rettungsdienst versorgt werden, wie die Polizei mitteilte. Eine Frau wurde wegen eines psychischen Ausnahmezustands in ein Krankenhaus gefahren. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von mehreren Hunderttausend Euro.

Warum das Feuer im fünften Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses ausbrach, war zunächst unklar. Die alarmierten Einsatzkräfte verhinderten den Angaben nach das Übergreifen der Flammen auf weitere Wohnungen. Die Wohnung, in der es brannte, sei bis auf Weiteres nicht mehr bewohnbar.