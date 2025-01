Brand in Einkaufsmarkt - siebenstelliger Schaden geschätzt

Ein Brand in einem Einkaufsmarkt im Landkreis Rosenheim hat nach ersten Schätzungen der Polizei einen Schaden in siebenstelliger Höhe verursacht. Das Feuer sei am frühen Abend in einem Gewerbegebiet in Kiefersfelden festgestellt worden, sagte eine Sprecherin der Polizei. Mindestens eine Person sei dabei leicht verletzt worden. Was den Brand ausgelöst hatte, war zunächst unklar.

Anwohner in der Nähe des Brandortes wurden gebeten, Türen und Fenster geschlossen zu halten. Nach Angaben der Feuerwehr war das Feuer am späten Abend größtenteils gelöscht, die Nachlöscharbeiten liefen aber noch.