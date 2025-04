Brand in Restaurant verursacht 100.000 Euro Schaden

Bei einem Brand in einer Restaurantküche in der Günzburger Innenstadt ist ein Schaden von 100.000 Euro entstanden. Wegen der starken Rauchentwicklung mussten mehrere Gebäude evakuiert werden, wie die Polizei mitteilte. Verletzt wurde niemand.

Das Feuer war am Montagnachmittag in der Küche des Restaurants ausgebrochen. Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit mehr als 100 Einsatzkräften vor Ort. Beim Eintreffen waren bereits Flammen und viel Rauch am Gebäude erkennbar. Der Schaden wird auf ungefähr 100.000 Euro geschätzt.

Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Unklar ist, ob ein technischer Defekt oder menschliches Fehlverhalten der Grund für das Feuer war.