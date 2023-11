Brand in unbewohnter Flüchtlingsunterkunft in Mittelfranken

In einer im Bau befindlichen Flüchtlingsunterkunft in Mittelfranken hat es gebrannt.

Warum es zu dem Brand in Wassertrüdingen (Landkreis Ansbach) kam, ist derzeit noch unklar, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

Ein Mann habe in der unbewohnten Unterkunft am Donnerstagabend ein Feuer bemerkt und den Notruf gewählt. Als die Feuerwehr eintraf, habe ein Sanitärcontainer bereits in Vollbrand gestanden. Auch ein Großzelt sei durch den Brand beschädigt worden. Verletzte gab es nicht. Die Polizei beziffert den Schaden mit rund 50.000 Euro und hat Ermittlungen aufgenommen.

(dpa)