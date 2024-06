Feuer

vor 20 Min.

Dachstuhlbrand in Reihenhaus: Vermutlich Blitzeinschlag

Feuerwehreinsatz an mehreren Reihenhäusern in der Innenstadt von Aschaffenburg. Mehrere Dachstühle stehen in Flammen. Konnten sich die Bewohner retten?

Mutmaßlich wegen eines Blitzeinschlags ist im Dachstuhl eines Reihenhauses in Aschaffenburg ein Feuer ausgebrochen. Die Flammen griffen am Mittwochnachmittag auch auf die Dachstühle benachbarter Reihenhäuser über, wie die Polizei am Abend mitteilte. Die Feuerwehr brachte den Brand in der Innenstadt unter Kontrolle. Die Bewohner konnten alle ihre Häuser verlassen und blieben nach bisherigem Erkenntnisstand unverletzt. Die genaue Schadenshöhe ist noch Gegenstand der Ermittlungen der Kripo Aschaffenburg. Der Deutsche Wetterdienst hatte für den Mittwoch in einigen Teilen Bayerns Schauer und Gewitter vorhergesagt. PM der Polizei (dpa)

