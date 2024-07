Ein Toter bei Brand in Seniorenwohnanlage in Limburg

Bei einem Brand in einer Seniorenwohnanlage in Limburg im Westen von Hessen ist ein Mensch tot aufgefunden worden. Wie die Polizei mitteilte, brach das Feuer am frühen Montagmorgen in einem der Zimmer aus. Die Identität der verstorbenen Person ist bisher nicht bekannt.

Der Brand wurde am Montagmorgen gelöscht und die Bewohner kehrten nach und nach in ihre Zimmer zurück. Die Brandursache war zunächst unklar.