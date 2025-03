Flächenbrand bei Heißenplatte gelöscht

Nach mehrtägigem Einsatz ist der Flächenbrand in der Nähe des Berges Heißenplatte bei Bayrischzell (Landkreis Miesbach) gelöscht. Rund zehn Hektar zum Teil bewaldete Fläche wurden durch das Feuer beschädigt, wie die Polizei mitteilte. Die Schadenshöhe war laut einem Polizeisprecher zunächst unklar. Mit ersten Schätzungen sei erst in den kommenden Tagen zu rechnen.

Der Brand war demnach am Freitagmittag auf einer Fläche von mehreren Tausend Quadratmetern ausgebrochen. Bis zum Freitagabend konnten Einsatzkräfte die offenen Flammen löschen. Hubschrauber setzten die Löscharbeiten an den Glutnestern am Samstagmorgen fort. Ab dem späten Samstagvormittag seien zudem Löschkräfte am Boden im Einsatz gewesen. Am Sonntagnachmittag waren die Löscharbeiten laut Polizei abgeschlossen.

Erste Ermittlungen führten zu dem Verdacht, dass der Flächenbrand durch ein sogenanntes Daxenfeuer verursacht worden sein könnte. Dabei werden etwa bei Waldarbeiten angefallene Holzabfälle verbrannt. Das Feuer war den Angaben nach angemeldet. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauerten an.

Neben Feuerwehr, Rettungsdienst, THW und Bergwacht halfen Kräfte der Bundespolizei und der Bereitschaftspolizei bei den Löschmaßnahmen. Vier bayerische Polizeihubschrauber und zwei Hubschrauber aus Tirol bekämpften den Brand aus der Luft. Verletzt wurde laut Polizeisprecher niemand.