Frau stirbt nach Brand - Ehemann in Lebensgefahr

Eine Frau ist nach einem Brand in einer Wohnung in Regenstauf (Landkreis Regensburg) gestorben, ihr Mann schwebt in Lebensgefahr. Die Feuerwehr holte die beiden in der Nacht zum Mittwoch aus der stark verrauchten Wohnung eines Mehrfamilienhauses, wie die Polizei mitteilte.

Rettungskräfte brachten das Ehepaar mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus, wo die Frau starb. Angaben zum Alter der beiden machte die Polizei nicht.

Die Stadt kümmerte sich um die Unterbringung der anderen Bewohner des Hauses. Die weitere Nutzung des Gebäudes müsse geprüft werden, bevor die Menschen in ihre Wohnungen zurückkehren könnten, hieß es.

Die Polizei schätzt den Sachschaden auf eine sechsstellige Summe. Nach ersten Erkenntnissen vermuten die Beamten einen technischen Defekt als Brandursache. Die Ermittlungen zur genauen Klärung dauern an.