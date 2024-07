Gasgrill setzt Überdachung und Garagen in Brand

Ein brennender Gasgrill hat in Schweinfurt eine Terrassenüberdachung und zwei Garagen in Brand gesetzt. Die Fassaden von zwei Einfamilienhäusern wurden am Sonntag durch Hitze beschädigt, die Feuerwehr konnte allerdings ein Übergreifen der Flammen auf die Gebäude verhindern, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Überdachung und Garagen wurden den Angaben zufolge vollständig zerstört. Der Sachschaden belaufe sich auf einen Betrag im unteren sechsstelligen Bereich, hieß es weiter. Wie der Gasgrill in Brand geriet, war zunächst unklar.

Gasgrill Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Feuerwehr Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Einfamilienhaus Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis