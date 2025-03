Feuer in bayerischem Freizeitpark – massiver Sachschaden am Montagmorgen

In Bayern gibt es mehrere große Freizeitparks, die jährlich zahlreiche Besucherinnen und Besucher anziehen. Einer davon ist das Freizeit-Land Geiselwind. In dem Vergnügungspark im unterfränkischen Landkreis Kitzingen hat sich in der Nacht auf Montag ein großer Brand ereignet.

Feuer im Freizeitpark Geiselwind kurz vor Saisonstart

Weniger als zwei Wochen vor dem geplanten Saisonbeginn brach im Freizeit-Land Geiselwind ein Feuer aus. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei entstand der Brand in der Küche eines Restaurants, die genaue Ursache ist den Angaben zufolge noch unklar. Verletzte habe es nicht gegeben, doch der Sachschaden wird auf einen sechsstelligen Betrag geschätzt.

Die Feuerwehr war am Morgen noch mit den Löscharbeiten beschäftigt. Eine angrenzende Staatsstraße wurde gesperrt, während die nahegelegene Autobahn A3 weiterhin befahrbar blieb. Dass es in Freizeitparks ab und an zu Feuer kommt, ist keine Seltenheit. Auch im Europa-Park in Rust (Baden-Württemberg) war es 2023 zu einem großen Brand gekommen.

Freizeit-Land Geiselwind ist einer der größten Freizeitparks Bayerns

Das Freizeit-Land Geiselwind liegt im Landkreis Kitzingen an der Autobahn A3 zwischen Nürnberg und Würzburg. Seit der Eröffnung im Jahr 1969 wurde der Park stetig erweitert und bietet heute laut Website rund 120 Attraktionen, darunter Achterbahnen und Shows. Der Saisonstart ist nach Angaben der Deutschen Presse-Agentur (dpa) für den 29. März 2025 geplant.

Mit einer Fläche von über 400.000 m² und einem breiten Angebot gehört das Freizeit-Land Geiselwind zu den größten Freizeitparks in Bayern. Ende 2023 sorgte eine Anklage gegen den Geschäftsführer für Aufsehen.