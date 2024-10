Sechsstelliger Schaden nach Brand in Wohnhaus

Ein Brand in einem Einfamilienhaus hat einen Schaden im sechsstelligen Bereich verursacht. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, alarmierte ein Bewohner im Trappstadt (Landkreis Rhön-Grabfeld) die Einsatzkräfte am Montagabend aufgrund eines Feuers im Erdgeschoss. Als die Feuerwehr das Haus erreichte, standen demnach bereits weitere Stockwerke in Brand. Zudem sei dichter Rauch aus dem gesamten Gebäude gedrungen.

Sechs Bewohner hätten das Haus unverletzt verlassen. Die Feuerwehr habe das Feuer nach mehreren Stunden gelöscht. Wie es zu dem Feuer kam, blieb zunächst unklar. Die Kripo Schweinfurt ermittelt.