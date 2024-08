Eine Verletzte und 500.000 Euro Schaden bei Wohnungsbrand

Bei einem Wohnungsbrand in München ist laut Feuerwehr eine Frau verletzt worden und ein geschätzter Schaden von rund 500.000 Euro entstanden. Die 47-jährige Bewohnerin der Wohnung in dem Mehrfamilienhaus kam mit schweren Verbrennungen an den Armen in ein Krankenhaus, wie die Feuerwehr mitteilte.

Als die Feuerwehrleute am Sonntagabend am Ort des Geschehens ankamen, schlugen demnach Flammen aus der Wohnung im dritten Stock. Fünf Menschen hätten die Einsatzkräfte mit der Drehleiter vor dem starken Rauch aus dem Haus gerettet. Weitere 25 Menschen hatten sich laut den Angaben selbst ins Freie gerettet.

Die 47 Jahre alte Verletzte sei von einem Nachbarn in ein Krankenhaus gebracht worden. Die Wohnung wurde den Angaben zufolge bei dem Brand zerstört, vier weitere Wohnungen waren demnach zunächst ebenfalls nicht mehr bewohnbar. Die Betroffenen seien bei Freunden und Bekannten untergekommen. Zur Ursache des Brandes ermittelt die Polizei.