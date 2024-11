Brand in Holzlager bei insolventem bayerischem Großbetrieb

In Döllnitz bei Pressrath (Kreis Neustadt an der Waldnaab) in der Oberpfalz ist am späten Dienstagnachmittag ein Feuer ausgebrochen. Laut übereinstimmenden Medienberichten brennt es in einem Hobelwerk, das zur bayerischen Großfirma Ziegler gehört. Die umliegenden Feuerwehren sind mit einem Großaufgebot vor Ort.

Brand in Ziegler-Holzlager: Anwohner sollen Fenster und Türen geschlossen halten

Laut dem Portal onetz.de gebe es nach derzeitigem Stand weder Verletzte noch Vermisste. oberpfalz24.de berichtet, dass zahlreiche Einsatzkräfte mit mehreren Drehleitern dabei seien, die Flammen unter Kontrolle zu bringen. Es gebe noch keine genaueren Informationen zur Brandursache oder der Höhe des Schadens.

Die Integrierte Leitstelle (ILS) Oberpfalz-Nord hat eine Warnmeldung an die betroffene Bevölkerung in Döllnitz bei Pressath herausgegeben. In dieser wird vor Brand- und Rauchentwicklung gewarnt: „Bleiben Sie in den Gebäuden, bzw. suchen Sie Gebäude zu Ihrem Schutz auf. Schließen Sie alle Fenster und Türen. Schalten Sie alle Klimaanlagen und Lüftungsgeräte ab. Schalten Sie das Radio an und achten Sie auf entsprechende Hinweise und Durchsagen“, heißt es darin. Die Warnung soll auch über die Warnapp Nina verschickt worden sein.

Brennendes Holzlager bei Pressrath gehört zu insolventer Firma Ziegler Holding

Das brennende Ziegler-Holzlager gehört zum Plößberger Sägewerk, das eines der größten in Europa ist. Wie vergangene Woche bekannt wurde, ist die Ziegler Holding GmbH, die den Großteil der Ziegler Group umfasst, insolvent.