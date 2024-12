Frau nach Wohnungsbrand gestorben

Nach einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in München ist eine Frau gestorben. Rettungskräfte hatten die Seniorin den Angaben zufolge an Heiligabend mit schweren Brandverletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Dort sei sie am zweiten Weihnachtsfeiertag gestorben, teilte die Polizei mit.

Die Wohnung der über 80-Jährigen sei größtenteils ausgebrannt und nicht mehr bewohnbar. Die Feuerwehr hatte demnach die Wohnungstür geöffnet, weil sich dort Rauch entwickelt hatte. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.