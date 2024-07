Toter bei Dachstuhlbrand in Stuttgart gefunden

Bei einem Dachstuhlbrand im Stuttgarter Bezirk Mühlhausen ist ein Mann tot gefunden worden. Das teilte die Polizei am frühen Morgen mit. Wie es zu dem Brand kam und wer der Mann ist, ist bislang nicht bekannt. Alle weiteren Bewohner des Mehrfamilienhauses konnten sich selbstständig in Sicherheit bringen. Während der Löscharbeiten wurde ein Mitglied der Feuerwehr leicht verletzt. Sechs der Bewohner wurden zwar betreut, blieben aber unverletzt. Die Löscharbeiten sollen noch andauern, so die Feuerwehr. Alle sechs Wohnungen des Hauses sind aktuell nicht bewohnbar.

