Mann nach Hochhausbrand in Nürnberg gestorben

Nach dem Brand eines Hochhauses in Nürnberg ist ein 67-Jähriger an seinen schweren Verletzungen gestorben. Feuerwehrleute hatten ihn leblos im Treppenhaus vor seiner Wohnung im sechsten Stock gefunden, in der der Brand ausgebrochen war. Der 67-Jährige konnte zwar zunächst wiederbelebt und in ein Krankenhaus gebracht werden. Doch letztendlich starb er laut Polizei am Samstagabend an den Folgen seiner Verletzungen.

Das Feuer war in der Nacht zu Samstag in dem 22-stöckigen Gebäude ausgebrochen. Die Einsatzkräfte rechneten zunächst mit einer Vielzahl an Verletzten und rückten mit einem Großaufgebot an. Doch am Ende ging es vergleichsweise glimpflich aus: Nach dem Einsatz informierte die Polizei, dass neben dem nun verstorbenen Schwerverletzten durch den Rauch ein weiterer Mensch mittelschwer und zehn Personen leicht verletzt worden seien.

Den eigentlichen Brand konnten die Helfer rasch löschen, die meisten Bewohner konnten nach gerade einmal zweieinhalb Stunden noch in der Nacht wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Der Schaden wird auf rund eine halbe Million Euro geschätzt, die Brandursache blieb zunächst unklar.