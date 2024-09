Maschinenhalle auf Bauernhof brennt - Landwirt rettet Kühe

Beim Brand einer landwirtschaftlichen Maschinenhalle in Kammeltal (Landkreis Günzburg) ist ein Sachschaden in Höhe von mehr als 100.000 Euro entstanden. Der Landwirt sei leicht verletzt worden, als er seine sieben Kühe aus dem benachbarten Stall in Sicherheit brachte, sagte ein Polizeisprecher. Den Tieren sei nichts passiert.

Zur Ursache für das Feuer gab es zunächst keine Angaben. Die Feuerwehr war bis in den Abend mit den Löscharbeiten beschäftigt.